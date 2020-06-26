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Служба безопасности Украины предупредила в Одессе попытку неонацистской организации поджечь мечеть накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что двое неонацистов планировали совершить теракт с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержения конституционного строя.

В координации деятельности структуры следователи СБУ обоснованно подозревают представителей спецслужб РФ.

В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБ Украины задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью.

СБУ установила, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ. В ходе проведения личного досмотра и обысков по адресам проживания задержанных правоохранители изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта. Сейчас фигурантов дела задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Извещены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры в Одесской области.
ForUm

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