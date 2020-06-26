также в разделеРелигия
Митрополит Антоний: Самый страшный вирус сегодня – информационный 13
Религиозные деятели выступили против прослушивания храмов и молитвенных домов 18
Предстоятель УПЦ рассказал о чудесах, которые Бог сотворил для Великого Онуфрия 15
На Ровенщине почтили икону, подаренную афонскими монахами 18
Митрополит Антоний сравнил период карантина с подвигом уединения преподобного Онуфрия в пустыне 31
Верующие УПЦ поздравляют Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с именинами 23
В Буковинской епархии УПЦ молятся о прекращении дождей и призывают помогать пострадавшим от паводков 14
Иерархи Поместных Церквей поздравили Предстоятеля УПЦ с днем ангела 16
Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий празднует именины и 50 лет монашеского служения 22
Предстоятель УПЦ рассказал о своем небесном покровителе 41
Повернувшись лицом к Богу - 50 цитат Предстоятеля УПЦ, которые учат вере и стойкости 28
В Черкассах попрощались с митрополитом Софронием 39
Блаженнейший Митрополит Онуфрий завтра отметит свой День Ангела 156
В епархиях УПЦ почтили память жертв войны 13
На Харьковщине священники УПЦ стали донорами крови для больных детей 21
Психолог объяснила, насколько важно «информационное воздержание» 10
Пострадавшие от взрыва дома в Киеве получили от УПЦ необходимые предметы гигиены и вентиляторы 20
Митрополит Антоний принял участие во встрече Совета Церквей с министром культуры 12

В новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» Блаженнейший Митрополит Онуфрий расскажет, почему Господь допускает разные испытания в жизни человека.

Как сообщает Центр информации УПЦ, новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет 27 июня в 06.30 на телеканале «Интер».

«Сегодня многие люди, увидев нашествия болезни коронавируса, задают вопрос: «За что нам это Бог попускает?» А ответ таков: Господь всякие испытания нам попускает за наши грехи. За то, что мы делаем такие дела, о которых нам стыдно говорить и за это Господь попускает нам такие испытания», – рассказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе передачи, опубликованном на официальной странице телеканала в Ютуб.

В предыдущем выпуске программы Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о том, как милосердие изменяет человеческую душу.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2465 грн.
23
Теги