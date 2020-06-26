Самый страшный вирус сегодня – это информационный вирус.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на YouTube-канале «Витражи».

«Кризисы, потрясения, непрекращающиеся вооруженные конфликты, эпидемии – постоянные спутники человека. Статистика говорит о том, что за десятилетие после окончания Второй мировой войны едва ли наберется год без войн на планете. Причина всех бед одна – наши грехи, перерождающиеся в страсти и пороки», - сказал он.

По словам владыки Антония, страсти – «это не личная проблема человека и не личное дело каждого».

«Страсти убивают вполне реальных людей. Страсти лишают разума, делают слепым и уязвимым, чем успешно пользуются некоторые СМИ», - отметил митрополит.

При этом митрополит Антоний подчеркнул, что многие СМИ занимаются откровенной манипуляцией фактов.

«Средства массовой информации в погоне за рейтингами вгоняют зрителей, неспособных посмотреть этически на новость, в ступор и депрессию, тем самым разрушая иммунитет к информационному мусору, информационной инфекции, тем самым человек не может отличить ложь от правды, манипуляции от реальных фактов», - сказал он.

Управляющий делами УПЦ отмечает, что человек, не являясь Творцом, не может создавать живые организмы.

«Как свидетельствует наука, едва ли можно обнаружить что-то новое, ранее не существующее в мире вируса. В той или иной форме все вирусы существовали всегда с начала времени, а все искусственно созданные организмы – это мутации и разновидности уже существующих. Мы забыли, что человек не творец, ничего живого он создать не может. Он может только наблюдать за процессами», - сказал он.

Митрополит Антоний также напомнил слова известного философа Сократа, который говорил: «Я знаю, что ничего не знаю».

«Парадокс этой фразы состоит в том, что чем больше человек узнает, тем больше понимает, что ничего не знает. Знать все, владеть абсолютным знанием могут лишь люди, имеющие низкий уровень квалификации. Они поспешно делают ошибочные выводы, принимают неправильные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Но, чем глубже человек проникает в какую-то тему, тем серьезней его отношение к ней, тем больше пробелов в своих знаниях он видит», - отметил владыка.

В современном мире очень важно уметь критически относится к информации в СМИ, говорит митрополит.

«Многие великие ученые, которые были изначально атеистами, идя по дороге научного поиска, открывая тайну за тайной, всегда упирались в стену непознаваемого. Человек не может до конца освоить океанские глубины и познать тайну зарождения жизни в клетке. Мы может только наблюдать за процессом, констатировать, но сама тайна остается тайной. Если человек не научится критически относится к информации, не будет заниматься в первую очередь собственной душой, бороться со страстями, не будет жить по заповедям, держаться Бога и его Церкви, то он окажется в эшелоне, несущемся под откос», - сказа митрополит Антоний.

«Если человеком не руководит Бог, им будут руководить средства массовой информации, и он послушно будет исполнять их требования и «заповеди», - заключил владыка Антоний.