Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что на украинско-венгерской границе с 29 июня откроются все пункты пропуска. Как передает УНИАН, об этом Сийярто сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой после заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве.



«Я хочу вас проинформировать о том, что в понедельник, на следующей неделе, мы откроем все пять контрольно-пропускных пунктов между Венгрией и Украиной», - сказал Сийярто.

Он уточнил, что на украинско-венгерской границе открыт контрольный пукнт «Захонь-Чоп», а с понедельника будут открыты «Лонья-Звонковое», «Берегшурань-Лужники» и другие пункты. «Таким образом мы обеспечим передвижение через границу, хотя правила переезда в другую страну будут сохраняться», - отметил Сийярто.

Он добавил, что решение об открытии пропускных пунктов связано с тем, чтобы уменьшить время ожидания и очереди на границе.



Относительно транспортного сообщения глава МИД Венгрии сказал, что венгерские граждане из Украины могут ехать без каких-либо ограничений, а украинские граждане могут ехать с транзитной целью или посещать Венгрию на 24 часа. «Что касается технических деталей, они согласуются между специалистами для того, чтобы в понедельник в 6:00 все было открыто», - сказал Сийярто.

