также в разделеРелигия
Предстоятель УПЦ рассказал о своем небесном покровителе 28
Повернувшись лицом к Богу - 50 цитат Предстоятеля УПЦ, которые учат вере и стойкости 19
В Черкассах попрощались с митрополитом Софронием 21
В епархиях УПЦ почтили память жертв войны 11
На Харьковщине священники УПЦ стали донорами крови для больных детей 18
Психолог объяснила, насколько важно «информационное воздержание» 10
Пострадавшие от взрыва дома в Киеве получили от УПЦ необходимые предметы гигиены и вентиляторы 19
Митрополит Антоний принял участие во встрече Совета Церквей с министром культуры 10
На Закарпатье УПЦ печет хлеб для нуждающихся и помогает одиноким пенсионерам 37
Митрополит Августин назвал «похоронами чести украинцев» реакцию патриотов на осквернение «Родины-матери» флагом ЛГБТ 49
В УПЦ объяснили, чем христианство отличается от других религий 18
Священник УПЦ объяснил, в чем опасность ношения красной нити для христиан 27
Епископ УПЦ объяснил, как карантин помог ощутить ценность богослужений 10
На Киевщине священники УПЦ совершили перезахоронение солдат Второй мировой войны 19
На Днепропетровщине священники УПЦ отпели полицейского, погибшего при задержании преступника 15
В Святогорске освятили накупольные кресты нового храма УПЦ 28
Умер черкасский митрополит УПЦ Софроний (Дмитрук) 111
В Житомире УПЦ передала медикам оборудование на сумму более 90 тыс грн 14

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий празднует именины 25 июня, в день памяти преподобного Онуфрия Великого.

Как сообщает Центр информации УПЦ, завтра в Киево-Печерской лавре состоится праздничная Божественная литургия, после которой духовенство и миряне поздравят владыку с Днем Ангела.

Митрополит Онуфрий получил свое монашеское имя во время пострига 18 марта 1971 года в Троице-Сергиевой лавре (город Сергиев Посад Московской области, Россия), будучи студентом семинарии. С тех пор 25 июня для него особенный день, который он проводит в молитве своему небесному покровителю.

Ежегодно в этот праздник, поздравить с именинами Предстоятеля УПЦ, в Киево-Печерскую лавру съезжались представители Поместных Православных Церквей, иерархи и духовенство из Украины, приходили государственные и общественные деятели. В этом году, в связи с карантином, торжества пройдут с минимальным количеством гостей.

Сегодня вечером в 17.00 Митрополит Онуфрий возглавит всенощное бдение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, а завтра утром, в 08.30 — праздничную Божественную литургию на площади перед Успенским собором.

Перед Божественной литургией Предстоятель УПЦ проведет брифинг для журналистов.

Преподобный Онуфрий родился в начале IV века и был сыном персидского царя, который по повелению ангела отдал его на воспитание в православный египетский монастырь. В молодости святой, желая подражать пророкам Илии и Иоанну Предтече, тайно ушел из обители и поселился в Фиваидской пустыни, став учеником одного из тамошних отшельников. После смерти учителя преподобный прожил около 60 лет в полном одиночестве.

В последние 30 лет отшельничества Бог послал утешение святому: возле его пещеры выросла финиковая пальма и чудесно появился источник. Каждую субботу и воскресенье преподобному Онуфрию являлся ангел, причащавший его Святых Христовых Таин. Подвижника похоронил преподобный Пафнутий, который и записал его житие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2761 грн.
14
Теги