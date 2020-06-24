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22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, духовенство епархий Украинской Православной Церкви почтили память погибших защитников Отечества.

Фото: Северодонецкая епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ, мероприятия, посвященные Дню скорби и памяти жертв войны 1941-1945 годов, прошли во всех епархиях УПЦ.

В Деснянском районе столицы священнослужители совершили чин заупокойной литии по погибшим, после чего защитников Родины почтили минутой молчания и возложением цветов.

«На сегодня в Деснянском районе проживает 67 ветеранов Второй мировой войны, минимальный возраст которых 92-95 лет», - сообщает сайт Киевской митрополии.

В Голосеевском парке возле памятника защитнику Киева от нацистов собрались ветераны, члены молодежного движения «Парасолька» и прихожане ближайших храмов, чтобы почтить память погибших воинов.

Благочинный Голосеевского благочиния протоиерей Павел Кириллов совершил панихиду по погибшим защитникам Родины.

«Война - это страдание и смерть. Главными жертвами войны первыми становятся простые солдаты, они страдают от боли и ран, они терпят голод и холод. Защищать свой народ и положить жизнь за свою землю - не просто подвиг, это исполнение главной заповеди о любви к Богу и ближним», - сказал протоиерей Павел в своем слове.

После совместной молитвы ветераны делились воспоминаниями с молодежью о тех тяжелых временах и читали военные стихи.

Как сообщает пресс-служба Александрийской епархии, в селе Куцеволивка Онуфриевского района было совершено перезахоронение воинов Второй Мировой войны. Было найдено 14 погибших освободителей села.

В день памяти и скорби, митрополит Херсонский и Таврический Иоанн, в сослужении городского духовенства, совершил заупокойную литию у могилы Неизвестного солдата о защитниках нашего Отечества и о всех пострадавших в годы Второй мировой войны. По завершении, к мемориальному знаку были возложены цветы.

22 июня в церемонии зажжения Огня Памяти на братской могиле, расположенной возле Свято-Николаевского храма Кривого Рога, принял участие настоятель храма Святителя Николая протоиерей Димитрий Салатюк. Возложение цветов сопровождалось колокольным звоном, который раздавался с колокольни Свято-Николаевского храма.

В годовщину начала Великой Отечественной войны в храмах и монастырях Северодонецкой епархии совершались заупокойные богослужения о всех погибших в годы войны.
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