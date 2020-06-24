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Священники Харьковской епархии Украинской Православной Церкви стали донорами плазмы крови.

Фото: Харьковская епархия

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Харьковской епархии.

Благодаря священнослужителям-донорам маленькие пациенты Харьковской городской детской клинической больницы №16 бесплатно получат лекарства, созданные на основе плазмы.

Как сообщалось ранее, священники и верующие Запорожской епархии УПЦ за период благотворительного проекта «Любовь Милосердствует» сдали более 2 тонн крови для больных детей.

Православная Церковь благословляет донорство любого уровня, поскольку это проявление любви и наше служение ближнему.

 
ForUm

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