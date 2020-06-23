также в разделеРелигия
Митрополит Августин назвал «похоронами чести украинцев» реакцию патриотов на осквернение «Родины-матери» флагом ЛГБТ 17
В УПЦ объяснили, чем христианство отличается от других религий 14
Священник УПЦ объяснил, в чем опасность ношения красной нити для христиан 20
Епископ УПЦ объяснил, как карантин помог ощутить ценность богослужений 8
На Киевщине священники УПЦ совершили перезахоронение солдат Второй мировой войны 19
На Днепропетровщине священники УПЦ отпели полицейского, погибшего при задержании преступника 14
В Святогорске освятили накупольные кресты нового храма УПЦ 25
Умер черкасский митрополит УПЦ Софроний (Дмитрук) 55
В Житомире УПЦ передала медикам оборудование на сумму более 90 тыс грн 13
Митрополит Антоний рассказал об одной из главных молитв верующих, которая защищает в сложных обстоятельствах 16
В сети размещен документальный фильм об истории возрождения Святогорской лавры 15
Тысячи верующих УПЦ рассказали, почему боятся возможного введения обязательной вакцинации от COVID-19 23
«Причастие» онлайн - литургический эксперимент или предательское отступление? 26
В сети разместили цикл передач об истории Православия на Закарпатье 54
Митрополит Антоний назвал условие, которое поможет сохранить человечность и сделать жизнь счастливой 12
В Черногории тысячи верующих прошли крестным ходом в защиту Церкви 10
Митрополит Онуфрий рассказал, что приближает человека к святости 20
Митрополит Онуфрий поздравил медиков с профессиональным праздником 118

На Закарпатье Мукачевская епархия Украинской Православной Церкви поддерживает одиноких и пожилых, а также оказывает помощь многодетным семьям.

Фото: Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, с начала карантина действует благотворительная пекарня «Зерно добра», которая еженедельно выпекает 5 тыс буханок хлеба для бесплатной раздачи нуждающимся.

Кроме того, запущен благотворительный проект «Шаг».

«В ходе проекта мы будем шагать вместе с теми, кому сейчас, здесь и сейчас, срочно нужна поддержка и надежное плечо друга. Приглашаем всех присоединиться к этому невероятному и хорошему проекту. Шагаем вместе с добрыми намерениями, идем к главной цели - к спасению души», - отметил инициатор проекта председатель молодежного отдела Мукачевской епархии УПЦ архимандрит Агапит (Шпиняк).

Также православная молодежь посетила Иршавскую ЦРБ и пенсионеров, проживающих в доме престарелых в Иршаве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги