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Повязывание красной шерстяной нити на руку – каббалистическая иудейская традиция, которая несет в себе антихристианский смысл.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

Каббалистическая традиция – это отвержение классического иудаизма. Это магия, маскирующаяся под видом иудейства. Христос для иудея – «лжемессия». Исходя из этого, очень грустно, когда православный христианин, который дождался своего Мессию – Иисуса Христа, ношением красной нити отвергает Его и переходит в лагерь к иудействующим», - напомнил священник.

Он объяснил, что если это произошло, то в этом грехе необходимо исповедоваться у священника.

Однако, по словам клирика УПЦ, часто люди, которые повязывают красную нить, имеют полуязыческий взгляд на мир и религию.

«Не все люди, которые повязывают красные нити, являются убежденными сознательными приверженцами иудейской религии. Скорее всего, они имеют полуязыческий взгляд на мир и на религию – защититься от сглаза, порчи и прочего всеми доступными для них методами. И в храме свечку поставить, и каббалистической нитью повязаться, и батюшку пригласить дом освятить, и к бабке сходить, и молитву «Отче наш» прочитать, и икону «Семистрельную» над дверью повесить, а рядом с нею подкову и турецкий «глаз Фатимы», чтоб уж наверняка. Но в глазах Бога подобная теплохладность является тяжким грехом», - подчеркнул священник.

Он подчеркнул, что такие люди «хотят поставить религию себе в услужение для того, чтобы тешить гордыню или тщеславие, или сребролюбие, или другие какие-то грехи».

«Люди, отвергнувшие Бога и возведшие на престоле своего сердца нового кумира – самого себя. Такие готовы и в церковь пойти, и к бабке, и нитку красную повязать, и в индуистском храме сандаловую палочку перед божеством слона зажечь. Им все равно, какая религия по большому счету. Лишь бы исполнялись их желания», - рассказал священник.

Он призвал отказаться от невежества и суеверий и надеяться не на амулеты и красные нити, а на Господа, который является Источником всех благ.
ForUm

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