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Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Бориспольской епархии, заупокойное богослужение совершил настоятель Архангело-Михайловского храма Березани протоиерей Сергей Таран.

«За панихидой молились члены поисковых групп. В конце отец Сергий отметил важность чествования памяти павших и памяти нашей истории», - отметили в пресс-службе епархии.

Заупокойные мероприятия стали традиционными в городе накануне чествования памяти жертв войны.
ForUm

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