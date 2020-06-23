22 июня отошел ко Господу митрополит Черкасский и Каневский Софроний.

Фото: Черкасская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy-orthodox.com.ua, владыка Софроний руководил Черкасской епархией 28 лет.

«С глубокой скорбью и печалью сообщаем, что 22 июня в 23:08 на 81-м году жизни после продолжительной и изнурительной болезни отошел ко Господу митрополит Черкасский и Каневский Софроний – выдающийся архипастырь земли Черкасской, храмостроитель, неутомимый труженик на ниве Божьей», – сказано в сообщении Черкасской епархии.

Митрополит Черкасский и Каневский Софроний (в миру Дмитрук Дмитрий Саввич) родился 15 февраля 1940 г. в селе Мнишин Гощанского района Ровенской области.

В 1962 г. поступил в Московскую духовную семинарию, в 1966 г. – в Московскую духовную академию, которую окончил со степенью кандидата богословия.

24 ноября 1968 г. рукоположен во диакона. В 1970-1972 гг. оставлен при МДА профессорским стипендиатом, исполнял послушания преподавателя МДС, сотрудника Церковно-археологического кабинета и старшего экскурсовода.

12 апреля 1971 г. пострижен в монашество.

7 января 1973 г. рукоположен во иеромонаха, в 1977 г. возведен в сан игумена.

В 1974-1979 г. преподавал в Московских духовных школах.

С октября 1979 г. – настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Старый Коврой Чернобаевского района Черкасской области, с 1980 г. служил в храме Рождества Пресвятой Богородицы в г. Черкассы, с 1987 г. – настоятель Преображенской церкви в г. Городище Черкасской области, с 1989 г. – храма в г. Борисполе Киевской области, благочинный Бориспольского округа.

В 1992 г. возведен в сан архимандрита.

9 августа 1992 г. в Пантелеимоновском храме Киева хиротонисан во епископа Черкасского и Каневского.

23 ноября 2000 г. возведен в сан архиепископа.

С 1 октября по 30 декабря 2001 г. временно управлял Полтавской епархией.

Решением Синода УПЦ от 8 мая 2008 г. Черкасская епархия была разделена на две самостоятельных: Черкасскую и Уманскую. Архиепископ Софроний оставлен управляющим Черкасской епархией с прежним титулом «Черкасский и Каневский».

24 сентября 2008 г. возведен в сан митрополита.

23 июня, в 16:00 будет совершено заупокойное вечернее богослужение в Михайловском кафедральном соборе Черкасс.

На протяжении всей ночи будет возможность попрощаться с усопшим иерархом. Завтра в 7:00 начнется Божественная Литургия, после которой состоится чин отпевания митрополита Софрония.