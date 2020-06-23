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По состоянию на 7:00 23 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 209 населенных пунктов в 7 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Житомирской области обесточены 72 населенных пункта, Киевской - 52, Черниговской - 29, Ивано-Франковской – 29, Черкасской – 19, Черновицкой - 5 и Кировоградской - 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
ForUm

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