также в разделеРелигия
В Житомире УПЦ передала медикам оборудование на сумму более 90 тыс грн 13
Митрополит Антоний рассказал об одной из главных молитв верующих, которая защищает в сложных обстоятельствах 12
В сети размещен документальный фильм об истории возрождения Святогорской лавры 13
«Причастие» онлайн - литургический эксперимент или предательское отступление? 25
В сети разместили цикл передач об истории Православия на Закарпатье 27
Митрополит Антоний назвал условие, которое поможет сохранить человечность и сделать жизнь счастливой 9
В Черногории тысячи верующих прошли крестным ходом в защиту Церкви 10
Митрополит Онуфрий рассказал, что приближает человека к святости 19
Митрополит Онуфрий поздравил медиков с профессиональным праздником 28
Патриарх Кирилл напомнил о празднике, который совпал с началом войны 55
В Киево-Печерской лавре почтили память всех святых, в земле Русской просиявших, и помолились о медиках 10
В Мгарском монастыре на Полтавщине освящена новая часовня в честь пресвятой Богородицы 29
На Волыни священники УПЦ отпели погибшего воина ООС 15
В РПЦ считают снос монументов в США попыткой переписать историю 46
УПЦ сегодня молится обо всех врачах и медработниках 10
В Горненском монастыре в Иерусалиме сегодня престольный праздник 15
На могиле Склифосовского помолились обо всех почивших медиках Полтавской епархии УПЦ 27
В УПЦ сообщают о мошенниках, которые собирают пожертвования на монастырь на Анниной Горе 21

Центр информации Украинской Православной Церкви на своей официальной странице в Фейсбук предложил пользователям соцсети высказать свое мнение о возможном введении в Украине обязательной вакцинации против COVID-19.
 

Фото из открытых источников

Принять участие в дискуссии было предложено 17 июня. По состоянию на сегодняшний день на тему обратили внимание более 120 тысяч пользователей и более 3 тысяч пользователей оставили свои комментарии или выразили свое отношение с помощью эмодзи.

Центр информации УПЦ отмечает, что не использовал функцию рекламы для выбора аудитории или возможности более широкого распространения опроса среди пользователей, чтобы видеть естественный результат.

В дискуссии участвовали пользователи соцсети из разных регионов Украины, а также из-за рубежа.

Большинство активных пользователей высказались против введения в Украине обязательной вакцинации, считая, что это нарушает права человека.

Многих украинцев тревожит вопрос качества будущей вакцины от коронавируса, поскольку ранее люди сталкивались с проблемами со здоровьем после вакцинации от других болезней, а в некоторых комментариях говорится даже о летальных исходах.

Верующие заявляют о своей тревоге, говоря о возможной обязательной вакцинации, и вместе с тем переживают – «прислушаются ли к нам»?

Некоторые пользователи были резки в ответах и заявили, что обязательную вакцинацию от коронавируса следует, в первую очередь, начать с власть имущих.

Значительная часть высказавшихся по поводу возможной обязательной вакцинации встревожены ограничениями, которые могут возникнуть перед теми, кто откажется от инъекции. Речь идет о дальних и ближних поездках, прохождении медкомиссии, получении образования и др.

Отдельные пользователи соцсетей высказывали и конспирологические теории по поводу принудительной вакцинации как части мирового заговора, в частности, верующие опасаются, что якобы «эта вакцина не будет традиционной», «непременно повлияет на человеческий организм». И даже, что якобы «посредством принудительной вакцинации людям будут вводить микрочипы».

При том, что большинство людей высказались против обязательной вакцинации, некоторые выступили в ее поддержку, отметив, что «государство должно обеспечивать всех качественной вакциной, а не дешевой».

Некоторые украинцы отметили, что сегодня нуждаются не столько в медикаментозной, сколько в финансовой поддержке государства.

Принять участие в дискуссии можно ЗДЕСЬ.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на петицию о запрете принудительной вакцинации, процитировал Закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней», согласно которому в стране могут ввести обязательную вакцинацию против коронавируса.

«Согласно Закону Украины «О защите населения от инфекционных болезней» в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям (часть третья статьи 12)», - сказано в официальном ответе главы государства.

Также президент напомнил об ответственности за нарушение законодательства о защите населения от инфекционных болезней.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги