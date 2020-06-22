Уже более 130 лет компания AEG внедряет инновационные разработки, объединяя новейшие технологии и функциональный дизайн. Специалисты компании продумывают все до мелочей, исходя из потребностей клиентов. Так, встраиваемые морозильники AEG призваны создавать все условия для комфортного хранения продуктов. Совместно со специалистами компании, мы решили разобраться, какие параметры важны для встраиваемых морозильников.

Габариты

Встраиваемые морозильники AEG бывают разных размеров — от компактных до объемных. Клиентам компании доступно несколько вариантов:

Высокие вертикальные морозильники — стандартные устройства с максимальной емкостью.

Настольные морозильные камеры — не превосходящие по размеру 820 мм, которые с легкостью устанавливаются в небольшие ниши.

Открыв каталог бытовой техники AEG, вы также найдете еще один подвид — морозильные лари с крышкой вместо дверцы. Они подойдут тем, кто не экономит место и нуждается в замораживании большого объема продуктов. Однако в этом подвиде нет встраиваемых моделей.

Объем камеры

В зависимости от максимально возможного количества замороженных продуктов, специалисты компании советуют брать встраиваемые морозильники AEG такого объема:

Для небольшой семьи из двух-трех человек — до 200 л.

Семьям от трех до четырех человек — от 200 до 300 л.

Большой семье лучше всего присмотреть камеры от 300 до 400 л.

Режим разморозки

Специалисты компании AEG отмечают, наличие режима разморозки является одним из главных параметров при выборе встраиваемых морозильников. Поскольку устройство располагается внутри мебели, ни в коем случае нельзя допускать его протекание. Именно поэтому конструкторы компании разработали модели с функцией автоматической разморозки. Технология не допускает образования инея и льда на продуктах, а также наледи на стенках камеры. Это дает возможность сохранить естественный вкус и текстуру продуктов при разморозке. Помимо этого, технология AEG NoFrost позволяет поддерживать внутри морозильника необходимый уровень влаги.

Температурные режимы

Нельзя обойти стороной еще одну интересную особенность встраиваемых морозильников AEG — варианты температурных режимов. Существует три функции, помогающие держать уровень заморозки под контролем:

Режим точной регулировки климата поддерживает одинаковый уровень заморозки во всех отсеках.

FastFreeze, или быстрая заморозка, дает возможность быстро охладить свежие продукты, при этом не утратив их питательные вещества, цвет и структуру.

Подача звуковых сигналов о долго открытой дверце, резком повышении или понижении температуры внутри устройства.

Класс энергопотребления

Абсолютно все встраиваемые морозильники AEG имеют высокий класс энергоэффективности от А+ до А+++. Чем выше маркировка по шкале, тем больше вы будете экономить на электроэнергии. К примеру, энергоэффективность устройства класса А++ на 20% выше, чем у аналогичного с маркировкой А+.

Встраиваемые морозильники AEG позволяют без труда распределять продукты и регулировать температурный режим под свои потребности. Разморозка вам больше не потребуется. Приятных покупок!