В Тбилиси по обвинению в приобретении, хранении и реализации наркотических веществ в особо крупных размерах задержаны три гражданина Украины. Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии.
По версии следствия, задержанные осуществляли реализацию запрещенных препаратов по интернету. В частности, наркотики предварительно помещались в специальные укрытия, а адрес сообщался покупателю дистанционно.
«В ходе личного досмотра сотрудники правоохранительных органов изъяли 45 таблеток Суботекс, вещества, содержащие Бупренорфин и другие наркотические препараты, готовые для размещения в специальных местах с целью последующей реализации» — говорится в сообщении МВД Грузии.
Следствие ведется в соответствии с подпунктом «Б» шестой части статьи 260 Уголовного кодекса Грузии (незаконное приобретение, хранение, реализация наркотических веществ особо крупных размерах) и предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 20 лет или пожизненный срок.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время