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Подконтрольный России Верховный суд Крыма начал рассмотрение по существу уголовного дела против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, сообщает российский Интерфакс.

В комментарии Крым.Реалии Рефат Чубаров рассказал, что в Крыму поспешно отправили дело в суд, чтобы вынести приговор без участия официального адвоката.

«Они (российские следователи) это делают очень поспешно и не предупреждая ни меня, ни адвоката. В то же время мы стараемся, чтобы в дело вступил адвокат Николай Полозов, которому в этом отказывают на уровне следствия. Они быстренько слепили это дело и отдали его в Верховный суд», – сообщил Чубаров.

Он отметил, что суд в Крыму «является незаконным и выносит решения, которые заранее утверждены спецслужбами России».

«Это попытка со стороны оккупационного режима как можно скорее без участия официального адвоката вынести приговор», – добавил Чубаров.

В конце марта этого года следком России по Крыму заочно предъявил обвинения Чубарову. Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 212 (организация массовых беспорядков), ч. 2 ст. 280.1, ч. 1 ст. 280.1 УК России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России).

Адвокат Николай Полозов сообщил о намерении российского следователя отстранить его от защит Чубарова по вновь возбужденному против него делу в аннексированном Крыму.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова 23 марта 2020.
ForUm

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