На Закарпатье Украинской Православной Церкви опубликовала вторую часть цикла передач об возрождении Православия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, исторический экскурс подготовлен миссионерским отделом Мукачевской епархии.

«Зрители нового видео узнают о греко-католическом священнике, принявшем Православие и ставшем первым настоятелем возрожденной (после насильственной ликвидации на этих землях Православной Церкви в 1648 году) православной общины Ужгорода; о препятствиях желающим принять Православие, созданных правительством Чехословакии; о деятельности Центрального православного комитета в Ужгороде», - указывается в анонсе

Выпуск «Основатели православного движения в Ужгороде протоиерей Михаил Мейгеш и Владимир Гомичков» стал второй передачей цикла «Возрождение Православия в Ужгороде».

Ранее, в январе, был снят первый выпуск цикла — «Предпосылки. 250 лет подполья Православия в Ужгороде, 1646–1919 гг.»