также в разделеРелигия
В сети размещен документальный фильм об истории возрождения Святогорской лавры
Тысячи верующих УПЦ рассказали, почему боятся возможного введения обязательной вакцинации от COVID-19
«Причастие» онлайн - литургический эксперимент или предательское отступление? 22
Митрополит Антоний назвал условие, которое поможет сохранить человечность и сделать жизнь счастливой 9
В Черногории тысячи верующих прошли крестным ходом в защиту Церкви 10
Митрополит Онуфрий рассказал, что приближает человека к святости 18
Митрополит Онуфрий поздравил медиков с профессиональным праздником 25
Патриарх Кирилл напомнил о празднике, который совпал с началом войны 54
В Киево-Печерской лавре почтили память всех святых, в земле Русской просиявших, и помолились о медиках 10
В Мгарском монастыре на Полтавщине освящена новая часовня в честь пресвятой Богородицы 27
На Волыни священники УПЦ отпели погибшего воина ООС 14
В РПЦ считают снос монументов в США попыткой переписать историю 45
УПЦ сегодня молится обо всех врачах и медработниках 10
В Горненском монастыре в Иерусалиме сегодня престольный праздник 15
На могиле Склифосовского помолились обо всех почивших медиках Полтавской епархии УПЦ 26
В УПЦ сообщают о мошенниках, которые собирают пожертвования на монастырь на Анниной Горе 21
Медработники на передовой совершают ежедневный подвиг - Запорожский митрополит УПЦ 15
В Лазурном более ста участников выступили на молодежной конференции УПЦ 16

На Закарпатье Украинской Православной Церкви опубликовала вторую часть цикла передач об возрождении Православия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, исторический экскурс подготовлен миссионерским отделом Мукачевской епархии.

«Зрители нового видео узнают о греко-католическом священнике, принявшем Православие и ставшем первым настоятелем возрожденной (после насильственной ликвидации на этих землях Православной Церкви в 1648 году) православной общины Ужгорода; о препятствиях желающим принять Православие, созданных правительством Чехословакии; о деятельности Центрального православного комитета в Ужгороде», - указывается в анонсе

Выпуск «Основатели православного движения в Ужгороде протоиерей Михаил Мейгеш и Владимир Гомичков» стал второй передачей цикла «Возрождение Православия в Ужгороде».

Ранее, в январе, был снят первый выпуск цикла — «Предпосылки. 250 лет подполья Православия в Ужгороде, 1646–1919 гг.» 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги