Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил медработников с Днем медика, который в Украине в этом году отмечают 21 июня.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, Митрополит Онуфрий особо отметил риск и подвиги медработников.

Предстоятель УПЦ подчеркнул, что в этот день Церковь возносит особые молитвы «за всех, кто трудится в сфере медицины: за врачей, за младший медицинский персонал, за всех-всех, кто совершает сегодня такой самоотверженной подвиг».

Митрополит Онуфрий также отметил, что врачи, «подвергая себя риску, служат для того, чтобы помочь всем, кто заболел, каждому нуждающемуся».

«Пусть Господь благословит наших врачей, подаст им здоровье и всякое благополучие, и чтобы Бог послал милости на всех нас. Чтобы для нас врачи были теми людьми, которых мы уважаем, которых мы любим, но в услуге которых мы не нуждаемся», - пожелал Предстоятель УПЦ.

Как сообщалось, сегодня, в День медика Украины, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви совершили молебны о здравии живых, а также панихиды по усопшим медицинским работникам.