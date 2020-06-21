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В День медика во всех храмах УПЦ будут молиться о врачах 15

В воскресенье, в День медика Украины, во всех храмах Украинской Православной Церкви молились обо всех врачах и медработниках. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, в профессиональный праздник медиков поздравил глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медучреждений митрополит Львовский и Галицкий Филарет. 

«С принятием решения стать врачами вы понимали, что вам придется отдавать много жизненных сил другим людям, однако не испугались трудностей и начали осваивать профессию. Каждый из вас прошел особый путь сначала обучения, а затем испытания своих сил на практике. Каждый из вас заплатил большую цену, чтобы иметь уникальные знания и навыки для спасения жизни людей», - отметил владыка Филарет.

При этом он особо отметил медиков, которые сегодня находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. 

«Особую благодарность выражаю врачам и медицинским работникам, которые самоотверженно выполняли свои профессиональные обязанности во время пандемии коронавируса COVID-19. Уверяю вас, что Украинская Православная Церковь ежедневно возносит особые молитвы за больных и врачей, которые продолжают борьбу с пандемией, а также тех, кто для преодоления болезни уже отдал свою жизнь», - подчеркнул митрополит.

В профессиональный праздник владыка Филарет пожелал врачам и медработникам крепости, доверия Господу, здоровья и благополучия.
ForUm

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