также в разделеСтолица
Правительство выделит помощь пострадавшим от взрыва в Киеве 7
Взрыв дома в Киеве: МВД рассматривает две версии 26
В многоквартирном доме в Киеве прогремел мощный взрыв 32
В Киеве зафиксировали 73 новых случая коронавируса 9
Киевская область может вернуться к усилению карантина 22
В Киеве коронавирусом за сутки заразились 76 человек 34
В Киевсовете объяснили, почему в Киеве нужно косить траву 21
На киевских пляжах разрешили купаться 18
На Крещатике устроили рейд по кафе и ресторанам 32
В центре Киева мать с ребенком выпали из окна 53
В Киеве закрыли станцию метро «Площадь Льва Толстого» 22
В больницах Киева с коронавирусом находятся 222 пациента, 47 – в тяжелом состоянии 10
За сутки COVID-19 в Киеве подтвердили у 92 человек 38
Киев ищет инвестора для канатной переправы через Днепр 49
На Воздухофлотском путепроводе на месяц ограничат движение 17
В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 58 человек 18
На Северном мосту три ночи будут ограничивать движение транспорта 37
Человека без маски в киевском метро оштрафовали на 17 тысяч 70

Прибывший на место взрыва многоквартирного дома в Киеве грузовик Нацгвардии протаранил стоящий впереди микроавтобус.

Соответствующее видео очевидца опубликовали в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

Как отмечается, микроавтобус, в который врезался грузовик, также принадлежит нацгвардейцам, прибывшим на место для помощи спасателям для разбора завалов дома.

Никто из людей в результате ДТП не пострадал.

Ранее сообщалось, что 21 июня в многоквартирном доме на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека, еще нескольких удалось спасти из-под завалов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2959 грн.
23
Теги