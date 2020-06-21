Прибывший на место взрыва многоквартирного дома в Киеве грузовик Нацгвардии протаранил стоящий впереди микроавтобус.

Соответствующее видео очевидца опубликовали в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

Как отмечается, микроавтобус, в который врезался грузовик, также принадлежит нацгвардейцам, прибывшим на место для помощи спасателям для разбора завалов дома.

Никто из людей в результате ДТП не пострадал.

Ранее сообщалось, что 21 июня в многоквартирном доме на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека, еще нескольких удалось спасти из-под завалов.