В Днипре полицейский погиб при задержании подозреваемого в разбойном нападении, сообщает пресс-служба полиции.

Злоумышленник совершил несколько выстрелов из пистолета Макарова в сторону оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданского. 26-летний полицейский, будучи раненым и истекая кровью, все же задержал подозреваемого. А после того, как надел на него наручники, умер.

Разбойное нападение было совершено сегодня утром. Для задержания правонарушителя всем оперативникам и нарядам патрульным предоставили приметы злоумышленника и описание автомобиля.

Во время отработки города полицейские Шевченковского отделения полиции увидели похожий по описанию автомобиль. Для установления личности водителя приняли решение доставить его в отделение полиции. Во время движения автомобиля злоумышленник совершил несколько выстрелов в полицейского, который сидел рядом. Раненому полицейскому удалось выхватить оружие у нападающего, задержать его и надеть на него наручники.

От полученных ранений полицейский скончался.