Житомирская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила усилить контроль за соблюдением населением карантинных норм, сообщил глава ОГА Виталий Бунечко.

По состоянию на сейчас, показатели эпидемической ситуации в области составляют:

инцидентность - 13,42;

загруженность коек в учреждениях здравоохранения - 3,08%;

количество ПЦР и ИФА тестов - 27,24.

Учитывая данные показатели, были приняты решения:

усилить контроль в помещениях и общественном транспорте, в частности использование средств индивидуальной защиты (масок, респираторов), соблюдение социальной дистанции между гражданами, использование дезинфицирующих средств;

запретить работу детских учреждений оздоровления и отдыха области;

запретить проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с количеством участников более 10 человек;

запретить работу заведениям общественного питания, ресторанного бизнеса и кафе, кроме предоставления услуг по питанию только на открытых, летних площадках;

проводить религиозные мероприятия, богослужения при соблюдении карантинных норм.

Главному управлению Госпродпотребслужбы в Житомирской области поручено провести проверку работы рынков и магазинов по всей области по соблюдению карантинных мероприятий. В случае выявления нарушений - предоставить предложения по остановке деятельности этих объектов.

Главному управлению Национальной полиции в Житомирской области, департаменту регионального развития облгосадминистрации и управлению Укртрансбезопасности в Житомирской области поручено обеспечить контроль за соблюдением карантинных мероприятий во время перевозок граждан городским, пригородным и междугородным транспортом.

По состоянию на утро 19 июня в Житомирской области зафиксировано 1087 случаев COVID-19.