Церковный человек - это тот, кто нашел Бога, а значит, по-настоящему счастливый.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге «Простые истины» на канале «Витражи».

«Церковный человек - это человек, ответивший на призыв Господа: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Тот, в ком Господь Своими словами вызвал расположение к Себе; тот, кто был покорен Божьей любовью и осязал неизреченную силу Господню; тот, кто оставил все и пошел за Ним, может называться верующим», - напомнил митрополит Антоний.

По словам владыки, именно покаяние меняет человека и он становится верующим.

«Церковный человек не фарисей и не святоша, а живой, ошибающийся человек, но искренне кающийся. Покаяние делает человека церковным», - отметил архиерей.

Он объяснил, что верующий человек доверяет Богу и исполняет Его заповеди.

«Церковный значит Христов, раб Божий, добровольно и с доверием носящий Иго Христово, то есть евангельские заповеди, которые требуют самоотверженности, усилий и благодаря которым человек стяжает мир и спокойствие. Исполнение евангельских заповедей – кратчайший путь к кротости и смирению. И Божественная благодать снисходит на стяжающих их. Она меняет человека, его душу, его жизнь», - заключил митрополит Антоний.