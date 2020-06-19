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Умело подобранные длинные платья выглядят эффектно и добавляют образу женственность, элегантность и изящество. Неизменной классикой считаются вечерние платья в пол, нарядные и изысканные, из красивых, дорогих материалов. Однако все чаще модельеры и стилисты вносят платья макси в коллекции одежды в стиле casual, создавая альтернативу привычной длине мини и миди.

 

Как выбрать идеальное платье

Для того, чтобы платье макси смотрелось стильно и выгодно подчеркивало достоинства фигуры, оно должно быть грамотно подобрано и соответствовать возрасту, комплекции и ситуации.

Задумываясь о приобретении длинного платья, в первую очередь стоит учесть особенности фигуры. 

Длинные платья делают силуэт более стройным и изящным, если они гармонируют с ростом – наилучшим образом такие наряды выглядят на высоких девушках.

Также нужно учитывать тип фигуры:

  • Полноватым женщинам стоит обратить внимание на свободный, слегка приталенный силуэт.
  • Для фигуры, напоминающей песочные часы, проще всего будет подобрать длинный наряд, в этом случае идеально будет выглядеть облегающее платье, подчеркивающее формы.
  • Для обладательниц фигуры в форме груши, с широкими бедрами, подойдет модель с завышенной талией, струящимся низом и пышными рукавами.
  • Девушки с широкими плечами как правило хотят визуально сделать их более узкими. Это возможно благодаря А-образному силуэту или сарафанам на бретельках.
  • Девушкам без ярко выраженной талии, стоит обратить внимание на расцветку: оптически выделить талию можно с помощью контрастного цвета. С этой задачей также справится ремень.

Типы длинных платьев

Дизайнеры и модельеры ежегодно радуют поклонников моды свежими решениями, предлагая новые вариации платья макси для различных сезонов и случаев. Украинские модницы следуют трендам и охотно включают такие платья в свой гардероб.

Летние платья

Летние длинные платья из легких, ярких тканей подходят как для отпуска или прогулки в жаркий день, так и для торжественного случая. Существует множество фасонов платьев длиной ниже колена:

  • с открытыми плечами;
  • на бретельках;
  • с завышенной талией;
  • с пышной юбкой;
  • с запахом;
  • с оборками и воланами.

С длинным рукавом

Платья с длинным рукавом актуальны как для холодного времени года, так и для прохладного летнего вечера. Рукава могут быть различной длины и формы:

  • стандартной длины;
  • длиной три четверти;
  • обтягивающими;
  • пышными;
  • с разрезами.

Платья с рукавами выглядят элегантно и подходят для официальных и вечерних выходов.

Повседневные образы

Длинные платья на каждый день удобны и практичны, они создают неповторимый и оригинальный стиль. Выполненные из мягких, комфортных тканей, в приятных, ненавязчивых цветах, они легко впишутся в повседневный образ стильных, современных девушек.

Оптимальные варианты на каждый день:

  • теплое трикотажное или шерстяное платье;
  • платье-рубашка;
  • легкий летний сарафан в пол.

Вечерние наряды

Красивые длинные платья для особых случаев должны быть в гардеробе каждой женщины. Поход в театр или ресторан, торжественный ужин, официальное мероприятие, свадьба – повод надеть вечерний наряд всегда найдется.

В сезоне 2020 актуально сочетание различных тканей в нарядных моделях. Также свежо и оригинально смотрятся платья с кружевными вставками или полупрозрачной юбкой. Декольте или глубокий вырез на спине дополнит вечерний лук и сделает вас неотразимой.

С чем носить длинное платье

Стилисты советуют носить повседневные длинные наряды с обувью без каблука, подчеркивая естественность и создавая особый шарм. Для вечерних образов стоит отдать предпочтение туфлям или босоножкам на каблуке.

Теплые платья можно сочетать с укороченными жакетами и кардиганами. Подбирая сумку, обратите внимание на небольшие, не слишком объемные модели.

Не бойтесь экспериментировать с фасонами, дополняйте образ яркими, необычными деталями и создавайте свой неповторимый стиль.

 
ForUm

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