В новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» Блаженнейший Митрополит Онуфрий расскажет, как милосердие изменяет человеческую душу.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет 20 июня в 06.40 на телеканале «Интер».

«Когда человек достигает степени милосердия, то милосердие выгоняет из человеческой души злобу, ненависть, неприязнь. И душа такого человека становится чистой и ее наполняет Божья благодать. Об этих людях сказано «блаженны, чистые сердцем», потому что они Бога узрят», – рассказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе передачи, опубликованном на официальной странице телеканала в Фейсбук.

В предыдущем выпуске программы Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о том, какой дар получит человек, любящий Бога.