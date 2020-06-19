У митрополита Винницкого и Барского Симеона во время планового лечения хронической болезни был обнаружен положительный результат на COVID-19, сообщила пресс-служба Винницко-Барской епархии ПЦУ.

«Сейчас владыка проходит курс лечения под наблюдением винницких медиков в больнице. В связи с болезнью митрополита, лица, имевшие с ним непосредственные контакты, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора сдали тесты на коронавирус. В помещениях храма проведения необходимые дезинфекционные мероприятия», - говорится в сообщении.

Учитывая то, что в последние дни в Украине и в Винницкой области в частности наблюдается увеличение случаев заражения коронавируса, в епархии призывают людей быть осторожными и соблюдать карантин.