Современные инициативы по возможной замене паспортов на электронные носители, QR-коды не находят отклика в обществе из-за частых утечек личных данных и вопросов, связанных с их контролем.

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Как сообщает patriarchia.ru, об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир».

«Мы постоянно слышим то об утечке банковских данных, то об утечке какой-то личной, персональной информации. Когда у меня паспорт в бумажном виде, именно я несу за него ответственность: я могу положить его в карман или в сейф; если потеряю документ, это будет моя ошибка, а если его у меня украли, это будет моя беда. Но если вместо паспорта у нас будут какие-то электронные носители, то мы не знаем, кто будет всю эту информацию контролировать, поэтому у людей и возникает справедливое недоверие к этим инициативам», - отметил митрополит Илларион.

По его словам, чтобы данные инициативы стали вызывать больше доверия, необходима «серьезная разъяснительная работа, но пока общество явно не готово к тому, чтобы заменять паспорта на электронные коды».