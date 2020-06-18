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Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов представил общине региона нового председателя Киевской областной государственной администрации Василия Володина.

Указ № 233/2020 о назначении Володина президент Владимир Зеленский подписал 17 июня, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

В представлении нового главы Киевской облгосадминистрации также приняли участие министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, народные депутаты, руководство облсовета, силовых структур и территориальных органов министерств.

Трофимов вручил Володину служебное удостоверение и пожелал и в дальнейшем успешно воплощать поставленные перед регионом задачи.

Он отметил, что в рамках реализации программы Президента «Большая стройка» в Киевской области предусмотрена реконструкция шести школ и семи детских садов, пяти стадионов, 13 приемных отделений, а также восстановление и капремонт около 84 км дорог общего пользования.

Василий Володин родился в 1979 году в Черкасской области. Окончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко, имеет звание заслуженного юриста Украины. Дважды награжден государственными наградами. Работу на госслужбе начал в 2004 году, занимая должности в различных учреждениях. В частности, в Министерстве юстиции, Государственном агентстве Украины по инвестициям и инновациям, ГП «Государственная инвестиционная компания». В декабре 2019 года назначен заместителем председателя, а с марта 2020-го временно исполнял обязанности председателя Киевской ОГА.
ForUm

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