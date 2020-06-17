Активистка ПЦУ выложила в интернет видео с пожеланием смерти для Украинской Православной Церкви.

Фото: Галина Еремица / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, в прокомментировали поступок активистки ПЦУ, журналистки Галины Еремицы, которая в свой день рождения записала видео с пожеланием смерти для УПЦ.

«Во время празднования своего дня рождения Галина Еремица, наемный журналист ПЦУ, одна из провокаторов, во время столкновений возле храмов УПЦ в Черновицкой области, находясь в нетрезвом состоянии, загадала желание: "Чтобы проклятый Московский Патриархат сдох раз и навсегда в Украине"», – и эту видеозапись опубликовала у себя на странице», – сказано в сообщении.

В епархии подчеркнули, что таким образом Еремица оскорбила чувства миллионов верующих Украинской Православной Церкви.

Сотрудники епархии расценили этот поступок активистки ПЦУ как уголовное преступление, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 161 УК Украины. В этой статье речь идет о разжигании должностным лицом религиозной вражды и оскорблении религиозных чувств граждан.

В епархии также напомнили об участии Еремицы в ночной рейдерской атаке на храм в честь святого Архистратига Михаила в Задубровке, которую активисты ПЦУ совершили ночью 4 мая.