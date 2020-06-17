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Период карантина научил людей ценить живое общение как возможность поделиться своими чувствами, эмоциями и ощутить единство с близкими и Богом.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в видео, опубликованном на его Youtube-канале «Мысли вслух».

«Дар общения — это драгоценный дар от Бога, благодаря которому человек может обращаться к своему Творцу и говорить с Ним. А во-вторых, общение подарено нам для того, чтобы проявлять по отношению к нашим ближним одно из самых главных чувств — чувство любви», — сказал архиерей.
Архиерей рассказал историю, которая напоминает о том, что общение – это не только слова, а прежде всего – ощущение единства.

«Однажды несколько отшельников египетской пустыни решили пообщаться между собой. Договорившись о дате, старцы собрались в условленном месте. Разместившись вокруг костра, они просидели целую ночь, причем ни один не промолвил ни слова. Затем, поблагодарив друг друга, подвижники, утешенные таким безмолвным общением, разошлись. Возникает справедливый вопрос: разве стоило им встречаться? Однако старцы знали наверняка: да, стоит. Поскольку за эти несколько часов они поделились своими чувствами, уважением и любовью. А также — с новой силой ощутили своё единство вокруг веры, Бога и Его закона, единство вокруг Его благодатных даров», - рассказал епископ Виктор.

По его словам, именно такое единство верующие ощущают рядом с Евхаристической Чашей, которая объединяет их в настоящую духовную семью. 

Владыка напомнил, что людям необходимо «наслаждаться даром общения с благодарностью Богу, прежде всего не для того, чтобы эксплуатировать других, а чтобы дарить им тот свет, лучи которого просвещают нас с Неба».
ForUm

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