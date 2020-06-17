В столице сегодня приспущены государственные флаги: Киев прощается с защитником, который погиб на востоке Украины – жителем Оболони Леонидом Добрянским. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Сегодня в столице приспущены государственные флаги. Киев прощается с героем, который погиб на востоке Украины, защищая независимость и целостность нашего государства. Вечная память и уважение Леониду Добрянскому, который жил на Оболони. Вечная слава героям!» - сказал Виталий Кличко.

Он напомнил, что с 2014 года 394 киевлянина отдали свою жизнь, защищая Украину.