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Министерство культуры исключило из перечня лиц, которым запрещен въезд в Украину, российскую телеведущую и актрису Екатерину Варнаву, посещавшую аннексированный Крым.

Об этом говорится в приказе ведомства, подписанном в тот время главой Минкульта Светланой Фоменко.

«Обновить список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, изъяв из него Екатерину Варнаву», - говорится в документе.

В мае 2017 года СБУ запретила Варнаве въезд в Украину сроком на 5 лет.

В феврале 2020 стало известно, что в 2019 году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать фильм «Восемь первых свиданий» от 2012 года, в котором играла Варнава. Одним из продюсеров и сценаристов фильма был президент Украины Владимир Зеленский, который также играл в нем одну из главных ролей.
ForUm

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