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Министерство культуры и информационной политики исключило российскую телеведущую и киноактрису Екатерину Варнаву из перечня лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, по представлению Службы безопасности Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«13 марта в Министерство поступило письмо СБУ о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключения из Перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, российской телеведущей и киноактрисы Варнавы Екатерины Владимировны», - говорится в сообщении.

Согласно части пятой статьи 15 Закона Украины «О кинематографии», Министерство культуры и информационной политики осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности исключительно на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национальной совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

«То есть исключительно по представлению Службы безопасности Украины соответствующим приказом МКИП от 18 марта Варнаву исключили из списка. Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями «включать» или «не включать» в списки МКИП не наделено. Министерство осуществляет обнародование перечня и обновление», - пояснили в ведомстве.

Сведения в Перечне своевременно и оперативно обновляются, с ними можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины в рубрике «ООС» подрубрике «Информация».

Ранее стало известно, что Министерство культуры исключило из перечня лиц, которым запрещен въезд в Украину, российскую телеведущую и актрису Екатерину Варнаву, посещавшую аннексированный Крым.
ForUm

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