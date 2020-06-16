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Наместник Свято-Покровской Голосеевской пустыни епископ Ворзельский Исаакий (Андроник) рассказал о том, как восстанавливался древний лаврский скит, какое значение имеют чудеса для укрепления веры и современных угрозах Церкви.

Фото: Голосеевский монастырь

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этапах восстановления и развития Голосеевской пустыни владыка Исаакий рассказал в интервью «Фома в Украине».

По словам епископа Исаакия, впервые в Голосеево он попал в 1989 году. Обитель была практически полностью разрушена, но поразила будущего наместника «ощущением Божьей благодати и тишины».

«Как говорил преподобный Парфений Киевский: «Дух преподобных отцов Печерских обитает тут». Несмотря на то, что внешне здесь были руины, внутреннее богатство обители осталось, его не разрушили. Разрушили стены, а дух не убили. Благодаря молитвам тех преподобных, святителей, подвижников, которые здесь подвизались, жили, молились, монастырь возрождается», - отметил владыка.

27 лет назад, в день памяти великомученика Иоанна Сочавского 15 июня 1993 года, была совершена первая после десятилетий запустения литургия в Голосеевской пустыни.

«Начали с простейшего ремонта. Первые месяцы я ночевал еще в Лавре. А тут уже некоторые из людей жили. Как жили? Одну тряпку на окно, другую — на дверь. И вот так, в таких условиях жили. В конце сентября стали ставить двери, окна. До этого времени готовились. Кое-какой ремонт в помещении уже сделали. Началом духовной жизни обители стало первое богослужение. Оно было совершено 15 июня, в день памяти великомученика Иоанна Сочавского. На первых воскресных службах с нами молилось 5-7 человек», - вспомнил епископ Исаакий.

Наместник Голосеевского монастыря рассказал о чудесах, которые происходят по молитвам к святым.

«Господь помогает, дает просимое по молитвам Церкви, святых — мы постоянно видим, как люди получают помощь по молитвам матушки Алипии. Ведь если бы не получали, не приходили бы и не благодарили бы. Помогает. Но если человек не использует это, если, даже соприкасаясь с чудом, он не увидел Бога, помощи Божией, не задал себе вопрос: «А как дальше я буду жить?» — что тут сказать можно? Конечно, Господь всем нам желает здоровья и добра, но если все это не приводит нас ко спасению, то все тщетно», - напомнил владыка.

По его словам, «нужно понимать, что Господь через святых Церкви, через подвижников, чудотворные иконы и даже через нас грешных приводит людей к Себе, открывает Себя через них».

Архиерей объяснил, что современный человек, который ищет истину, должен прежде всего понимать, что «нет одной, второй, третьей Церкви. Есть только одна. Остальные — не Церкви». 

«Господь сказал, что Церковь врата адовы не одолеют. Очень показателен в этом смысле ХХ век. Какая страшная машина была запущена для уничтожения Церкви Христовой. И мы ведь это знаем не из книжек. Мы знаем то, что родители, дедушки, бабушки, собратья наши сами видели, опытно прошли и нам рассказывали. Гонителей уже давно нет, а Церковь — вот она, живет. И будет жить! Правду невозможно уничтожить, потому что правда у Бога хранится», - заключил владыка.

 

 

 

 

 
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