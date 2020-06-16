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Полтавская духовная семинария начала прием документов для поступления на дневное и заочное отделения на 2020-2021 учебный год.

Фото: Полтавская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской духовной семинарии, в учебном заведении действуют богословско-миссионерский и миссионерско-катехизаторский факультеты, регентское отделения и иконописная школа.

Студенты семинарии принимают активное участие в социальных, благотворительных, просветительских проектах города - сотрудничество с общественными организациями, проведение благотворительных концертов, просветительских мероприятий и выставок.

В свободное от учебы и молитвы время воспитанники духовной школы имеют возможность заниматься спортом в спортивном и тренажерном залах, действующих в учебном заведении.

Прием документов проводится в режиме онлайн до 24 августа.

Поступающим необходимо отправить сканкопии необходимых документов по электронной почте: [email protected] Оригиналы документов необходимо донести во время вступительных экзаменов.

С правилами приема можно ознакомиться на сайте семинарии.

 
ForUm

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