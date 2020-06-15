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У православных христиан с 15 июня до 11 июля продлится Петров (Апостольский) пост.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Об истории, смысле и главных задачах для верующих в этот важный период рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», Петров пост соблюдали христиане еще с первых веков существования Церкви.

«В «Апостольском предании» III века, раскрывающем перед нами во всей полноте картину жизни Церкви в тот период, существует упоминание о Петровом посте. В то время этот пост восполнял, компенсировал Великий пост всем тем верующим, кто не смог соблюсти Его перед Пасхой», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что Петров пост не является таким строгим, как Великий. Однако это не повод его игнорировать.

«На протяжении 50 дней после Пасхи поститься считалось невозможным. «Петровским» пост наименовался позднее,  и его смысловым центром  стало  подражание апостолам в их служении, которые постом и молитвой готовились к своей величайшей миссии – проповеди Евангелия», - объяснил владыка.

Во все дни поста, кроме среды и пятницы, разрешается вкушать рыбу. Болеющие, беременные и люди в возрасте могут поститься не так строго, как предписано в Уставе. Благодаря летнему сезону, на который выпадает пост, можно активно использовать для приготовлений блюд овощи, грибы, ягоды и фрукты.

Митрополит Антоний рассказал, какие цели можно поставить для себя в этот период.

«С давних времен была возложена особая миссия на Петров пост как восполнение упущенного в Великий пост, данному предписанию можно следовать и в наши дни. Это прекрасная возможность довести до ума начатое и незаконченное до Пасхи. Простить ближнего, измениться самому, помочь нуждающемуся, побороть зло и увеличить хоть на йоту добро, в первую очередь в своем сердце», - подчеркнул архиерей.

По его словам, каждому верующему в течении поста важно «пройти дорогой апостолов – пережить Воскресение Господа, Его Вознесение, ощутить единство Троицы» и выполнить завещанное апостолами наставление «радости, благодарности, и непрестанной молитвы – плодов Духа Святаго, которые нам заповедано стяжать всю свою жизнь».
ForUm

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