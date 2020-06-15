Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 относятся к «красной» и «зеленой» зонам. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Согласно решению правительства Украины, государствами с широким распространением COVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.

Напомним, постановлением Кабинета Министров Украины от 12 июня 2020 № 480 предусмотрено, что пересечение государственной границы лицом, прибывшим из государства с широким распространением COVID-19, является основанием для обсервации этого лица.

Обсервации не подлежат граждане (подданные) государств с широким распространением COVID-19, которые не находились на территории этих государств в течение последних 14 дней, работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад, участники внешнего независимого оценивания вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом. Также обсервации не подлежат лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Действуй дома».

Информация о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 14 июня 2020.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 15 июня подтверждено 31810 случаев COVID-19, из них 14 253 выздоровели, 901 умер.