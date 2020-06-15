Президент Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса поднял вопрос страховых выплат семьям погибших и получивших инвалидность медиков в результате борьбы с коронавирусом.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент напомнил, что Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому в случае смерти работника государственного или коммунального учреждения здравоохранения или государственного научного учреждения вследствие инфицирования коронавирусной болезнью такой работник приравнивается по своему статусу к военнослужащему.

В ответ чиновники сообщили, что документы, необходимые для страховых выплат, были подготовлены.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что будут вноситься изменения в постановление, регламентирующее соблюдение карантинных мероприятий. Они будут определять, при каких обстоятельствах тот или иной область может сделать определенные ограничения жестче. Это потребуется в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Также президент поставил задачу министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить электропоезда, которые будут иметь хорошую систему кондиционирования и вентиляции, чтобы уменьшить риски инфицирования.

Напомним, 7 мая Верховная Рада приняла законопроект «О внесении изменений в статью 39 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» (о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей)». Согласно документу, медики, заразившиеся коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей, и в связи с этим им в течение года была установлена группа инвалидности, в зависимости от степени утраты трудоспособности, будут застрахованы на сумму не менее 300 прожиточных минимумов. Сейчас это 608 100 гривен. В случае смерти медработника от коронавируса его семья получит помощь в размере 750 прожиточных минимумов, что сегодня составляет 1 млн 520 тыс. 250 грн.