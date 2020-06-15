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Под Шевченковским районным судом, где избирают меру пресечения Сергею Стерненко, произошли столкновения между активистами и правоохранителями. Полиция задержала 5 человек.

В Украине по состоянию на утро 15 июня подтверждено 31810 случаев COVID-19,  за последние сутки – 656.

153 народных депутата фракции «Слуга народа» являются миллионерами согласно данным их деклараций. 

Высший антикоррупционный суд приговорил депутата Киевского облсовета Александра Мефодия к пяти годам лишения свободы с конфискацией части имущества. Это первый приговор ВАКС с тюремным сроком.

С 14 июня полностью возобновлен пропуск во всех контрольных пунктах въезда/выезда на границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

Кабмин прогнозирует, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

Министерство образования и науки готово к проведению ВНО и считает его отмену недопустимой.

С 15 мая по 15 июня количество смертей, вызванных осложнениями от COVID-19, выросло почти вдвое.

Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 относятся к «красной» и «зеленой» зонам. 
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