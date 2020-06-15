Под Шевченковским районным судом, где избирают меру пресечения Сергею Стерненко, произошли столкновения между активистами и правоохранителями. Полиция задержала 5 человек.
В Украине по состоянию на утро 15 июня подтверждено 31810 случаев COVID-19, за последние сутки – 656.
153 народных депутата фракции «Слуга народа» являются миллионерами согласно данным их деклараций.
Высший антикоррупционный суд приговорил депутата Киевского облсовета Александра Мефодия к пяти годам лишения свободы с конфискацией части имущества. Это первый приговор ВАКС с тюремным сроком.
С 14 июня полностью возобновлен пропуск во всех контрольных пунктах въезда/выезда на границе с временно оккупированной территорией АР Крым.
Кабмин прогнозирует, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.
Министерство образования и науки готово к проведению ВНО и считает его отмену недопустимой.
С 15 мая по 15 июня количество смертей, вызванных осложнениями от COVID-19, выросло почти вдвое.
Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 относятся к «красной» и «зеленой» зонам.
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