также в разделеМир
В Казахстане из-за коронавируса госпитализирован глава Министерства здравоохранения 10
Коронавирус в мире: данные на 14 июня 22
В Нигерии исламисты убили 60 и ранили сотни человек 15
Трамп: США создают самую быструю ракету в мире 56
В Ираке снова обстреляли военную базу США 16
Польша открыла границу, но не для Украины 119
Семья погибшего в ДТП не приняла извинения Ефремова 56
В США испытали вакцину от коронавируса 32
На большом рынке в Пекине обнаружен коронавирус 21
Ефремов впервые после ДТП записал обращение: актер извинился перед семьей погибшего 41
Lufthansa проверит пассажиров на коронавирус 20
Лукашенко обвинил своего главного оппонента на выборах в коррупции 50
Все страны ЕС, кроме Польши и Швеции, прошли пик эпидемии 22
В Эстонии оставшихся без работы из-за COVID-19 направят на сбор клубники 20
Беларусь впервые в истории получила американскую нефть 26
В ВОЗ опровергли заявление о «редкости» передачи COVID-19 бессимптомными носителями 34
ЕС начнет открывать границы для туристов с 1 июля 22
Президент Хорватии упрекнул Орбана в территориальных претензиях 29

В американском городе Атланта (штат Джорджия) 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс погиб в результате ранения полицейским. В городе прошли акции протеста, а глава полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку.

Об этом сообщает ABC.

По данным бюро расследований штата Джорджия (GBI), в пятницу вечером в отдел полиции поступила жалоба на мужчину, который спал в машине на парковке у кафе. Машина Брукса стояла на проезде и мешала другим автомобилям подъехать к заведению.

В результате проведенного теста полицейские обнаружили, что Брукс был пьян. Между ним и правоохранителями возник конфликт.

В GBI заявили, что видео с камер наблюдения ресторана показывает, что во время борьбы с полицейскими Брукс выхватил у одного из них электрошоке и начал бежать. Пробежав несколько парковочных мест он развернулся и направил шокер на офицера, а полицейский в ответ выстрелил и ранил афроамериканца.

Брукс был доставлен в местную больницу, где он умер после экстренной операции.

Смерть афроамериканца спровоцировала новый виток протестов в США, где акции протестов начались после смерти в Миннеаполисе Джорджа Флойда.

В частности, CNN сообщает, что в Атланте начался пожар в ресторане, возле которого был застрелен Брукс.

Напомним, десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.

В Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе происходили столкновения активистов с полицейскими, вооруженными слезоточивым газом и капсулами с перцовым раствором.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1379 грн.
55
Теги