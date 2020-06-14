В американском городе Атланта (штат Джорджия) 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс погиб в результате ранения полицейским. В городе прошли акции протеста, а глава полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку.
Об этом сообщает ABC.
По данным бюро расследований штата Джорджия (GBI), в пятницу вечером в отдел полиции поступила жалоба на мужчину, который спал в машине на парковке у кафе. Машина Брукса стояла на проезде и мешала другим автомобилям подъехать к заведению.
В результате проведенного теста полицейские обнаружили, что Брукс был пьян. Между ним и правоохранителями возник конфликт.
В GBI заявили, что видео с камер наблюдения ресторана показывает, что во время борьбы с полицейскими Брукс выхватил у одного из них электрошоке и начал бежать. Пробежав несколько парковочных мест он развернулся и направил шокер на офицера, а полицейский в ответ выстрелил и ранил афроамериканца.
Брукс был доставлен в местную больницу, где он умер после экстренной операции.
Last night #AtlantaPolice were involved in another police shooting at Univeristy and Pryor. #AtlantaProtests #BlacklivesMatter. pic.twitter.com/FB35GJccWH— Gerald A. Griggs (@AttorneyGriggs) June 13, 2020
Смерть афроамериканца спровоцировала новый виток протестов в США, где акции протестов начались после смерти в Миннеаполисе Джорджа Флойда.
В частности, CNN сообщает, что в Атланте начался пожар в ресторане, возле которого был застрелен Брукс.
Напомним, десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.
В Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе происходили столкновения активистов с полицейскими, вооруженными слезоточивым газом и капсулами с перцовым раствором.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время