В американском городе Атланта (штат Джорджия) 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс погиб в результате ранения полицейским. В городе прошли акции протеста, а глава полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку.

Об этом сообщает ABC.

По данным бюро расследований штата Джорджия (GBI), в пятницу вечером в отдел полиции поступила жалоба на мужчину, который спал в машине на парковке у кафе. Машина Брукса стояла на проезде и мешала другим автомобилям подъехать к заведению.

В результате проведенного теста полицейские обнаружили, что Брукс был пьян. Между ним и правоохранителями возник конфликт.

В GBI заявили, что видео с камер наблюдения ресторана показывает, что во время борьбы с полицейскими Брукс выхватил у одного из них электрошоке и начал бежать. Пробежав несколько парковочных мест он развернулся и направил шокер на офицера, а полицейский в ответ выстрелил и ранил афроамериканца.

Брукс был доставлен в местную больницу, где он умер после экстренной операции.

Last night #AtlantaPolice were involved in another police shooting at Univeristy and Pryor. #AtlantaProtests #BlacklivesMatter. pic.twitter.com/FB35GJccWH