также в разделеРелигия
В Ковеле построят церковь УПЦ при роддоме и детской поликлинике 9
На Волыни верующие отметили годовщину освещения своего храма, высадив яблочный сад 12
На Запорожье казаки Веселовского куреня почтили память предков 15
В Совете Церквей объяснили, почему ратификация Стамбульской конвенции недопустима 27
Митрополит Антоний объяснил, почему спор – бессмысленное занятие 15
Митрополит Лука объяснил, как Господь действует через научные открытия 14
На Закарпатье освящен новый престол в храме УПЦ 16
На Ровенщине православные почтили чудотворный образ Корецкой Божией Матери 16
Черногорский митрополит призвал верующих продолжать бороться за сохранение святынь 16
Митрополит Антоний объяснил, почему пост - это проявление любви 10
В Церкви рассказали, как помочь пожилым и людям с инвалидностью во время пандемии и после нее 18
В УПЦ рассказали, как правильно провести Петров пост 10
Святогорский митрополит объяснил смысл древней православной традиции 16
В белорусском лесу обрели старинную икону Богородицы 16
Митрополит Онуфрий расскажет, какой дар получит человек, любящий Бога 16
Монахини Ольшанского монастыря под Киевом выпустили новую коллекцию керамики 14
«Молодежка» Ионинского монастыря впервые после карантина состоится на территории обители 11
Серафимо-Дивеевский монастырь открыли после карантина 12

Ежегодно 14 июня отмечают Всемирный день донора крови. 

Фото: donor-bel.belzdrav.ru

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Запорожской епархии, в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует» проходит сдача крови для детей, больных лейкозом.

«Этот день - благодарность добровольным неоплачиваемым донорам за их благородный поступок и спасение жизни людей, нуждающихся в переливании донорской крови и/или ее компонентов», - сказано в сообщении на сайте епархии.
 
Верующим напомнили, что случаев, когда донорская кровь необходима, множество, и «ежедневно люди во всём мире, и наша страна не исключение, нуждаются в тоннах крови». 

«Зачастую бывают ситуации, когда крови нет, или её не хватает, и тут на родственников пациента, нуждающегося в крови, возлагается непосильный труд - поиски крови. И не всегда удается найти доноров, иногда бывает слишком поздно», - отметили в пресс-службе епархии.
 
Среди адресатов такой помощи — и жертвы аварий, несчастных случаев, и женщины, потерявшие много крови во время родов, и люди с различными заболеваниями, жизнь которых зависит от наличия донорской крови. Так, например, для лечения одного ребенка, больного лейкозом, нужна кровь 100 доноров, для спасения ребенка с тяжелыми ожогами — кровь до 20 доноров.

В епархии подчеркнули, что донорство крови — богоугодное дело, одобряемое Церковью. 

«Православная Церковь благословляет донорство любого уровня, поскольку это деятельная любовь и служение ближнему. Естественно, если основанием для донорства являются христианские принципы, а не материальная заинтересованность», - указано в сообщении.
 
«Отвечая себе на вопрос "Нужно ли сдавать кровь?", подумайте о том, что, возможно, именно Ваша кровь, спасет ребенку, больному лейкозом, жизнь», - призвали организаторы акции.
ForUm ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги