Кабинет министров Украины принял решение пока что не открывать в Украине кинотеатры с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге.

«Прежде всего, мы ограничили работу кинотеатров с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации. То есть наши кинотеатры не открываются», — заявил Степанов.

Министр отметил, что перед принятием решения он провел встречу с представителями больших сетей кинотеатров, и все эти вопросы были с ними согласованы.