также в разделеОбщество
Пробное ВНО можно сдать дома
Непогода обесточила 80 населенных пунктов Украины
В ВСУ новый всплеск COVID:19 11
Правительство отменило пробное ВНО 12
В Одессе ликвидировали последствия обвала жилого дома 9
В Ровенской области подтвердили 55 новых случаев коронавируса 21
Во Львовской области продлили карантин 37
Суд по делу Стерненко перенесли на 15 июня 11
О второй волне коронавируса в Украине говорить рано 21
Образовательный омбудсмен заявил, что ВНО могут отменить для всех учащихся 45
12 июня. Картина дня 33
В ОРДЛО вспыхнули забастовки шахтеров 55
Руководителям НАБУ и САП пытались дать взятку в $6 миллионов 38
Аваков заявил, что не вмешивается в расследование дела Шеремета 14
Дело Гандзюк: суд одобрил принудительный привод Мангера 20
КСУ отменил ответственность судей за заведомо неправосудные приговоры 87
СБУ разоблачила бывшего милиционера-агента «ЛНР» 27
Ткаченко: Русскоязычные сериалы в Украине идут «на благо индустрии и экономики» 17

Кабинет министров Украины принял решение пока что не открывать в Украине кинотеатры с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге.

«Прежде всего, мы ограничили работу кинотеатров с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации. То есть наши кинотеатры не открываются», — заявил Степанов.

Министр отметил, что перед принятием решения он провел встречу с представителями больших сетей кинотеатров, и все эти вопросы были с ними согласованы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2564 грн.
10
Теги