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Немецкая авиакомпания Lufthansa предложит своим пассажирам пройти тест на наличие коронавируса нового типа COVID-19.

Об этом сообщает DW.

Тестирование будут проводить перед вылетом. В частности, такую услугу в июне или июле введут в аэропортах Франкфурта и Мюнхена, где базируется Lufthansa.

Авиакомпания считает, что услуга будет популярна для тех, кто летит в страны, которые требуют справку о том, что человек не болеет коронавирусом.

Напомним, авиакомпания Lufthansa понесла убытки из-за эпидемии коронавируса и обратилась за помощью к правительству Германии.
ForUm

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