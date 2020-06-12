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Споры с невежественными, но уверенными в своей правоте людьми, приводят не к решению проблем, а к разочарованиям и ссорам.

Фото:Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), комментируя алгоритм правильного взаимодействия с людьми в притчах царя Соломона.

«Сколько раз мы убеждались, что спор – бессмысленное занятие. Каждый спорщик все равно остается при своем мнении. И после бурных дебатов – лишь опустошение и досада. Другое дело – общение с мудрым. Боящийся Бога – мудрый человек. С таким можно размышлять и рассуждать. Он не станет советовать, учить, критиковать, а найдет общую, объединяющую тему, не поднимая проблемных, ненужных вопросов. Он всегда отыщет, чему научиться, и будет благодарен», - напомнил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что глупый человек даже если обладает значительными знаниями, без мудрости и смирения остается глупцом, не признающим своих ошибок.

«Глупец никогда не смиряется. Он будет доказывать свою правоту и оправдывать себя в любой ситуации. Его красноречию не будет равных. Он найдет доводы, подтасует факты и выйдет невиновным из любой ситуации. Глупость не признает своих ошибок, и это главный её признак», - отметил владыка.

Он рассказал, какими качествами обладает по-настоящему мудрый человек.

«Мудрости не свойственны самодовольство и самовозношение. Мудрый человек тих, он осознает свои немощи и помнит о них постоянно. Глупость громогласна, постоянно кичится своими мнимыми достижениями. Одарённый человек не тот, кто что-то получил, а тот, кто может что-то отдать», - заключил митрополит Антоний.
ForUm

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