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Фото: Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, чин освящения совершил управляющий Мукачевской епархией митрополит Феодор.

В своем слове митрополит Феодор выразил благодарность настоятелю обители, братии и призвал на всех присутствующих Божье благословение.

Как сообщалось ранее, в Мукачево Украинская Православная Церковь проводит ежегодный арт-фестиваль «Краски детства», организованный Центром защиты материнства, семьи и детей-сирот «Спаси и сохрани».
ForUm

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