Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал интервью Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что власть не пошла на пользу Богдану.

«О лишении меня власти - так я вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с Вами договоренность – я пообещал что буду рядом с вами честно работать, до того момента, пока мне не позволите уйти. Поскольку я шел не за должностями, а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода – мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище», – написал Богдан в Facebook.

Он отметил, что «правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности, даже в случае, когда эти люди разошлись».

«Конечно, это правило в Украине достаточно часто нарушается и я, как адвокат, в том числе и ваш, могу рассказать и рассказывал вам сотни историй чем это заканчивалось. Конечно, я являюсь носителем знаний очень чувствительных для Вас и для страны, но поверьте, я останусь порядочным человеком», - заявил он.

«Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции, вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые вами манипулируют», - резюмировал Богдан.

Напомним, Зеленский в интервью заявил, что с самого начала у него была идея сделать из Богдана генерального прокурора, но впоследствии он заметил, что главу Офиса власть портит, делает конфликтным. Поэтому в конце концов Зеленский уволил Богдана из ОП и перестал с ним общаться.