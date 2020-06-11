В Киевской духовной академии в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери впервые была отслужена Божественная литургия на английском языке.
Фото: КДАиС
Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт kdais.kiev.ua.
Богослужение совершил преподаватель иеромонах Пантелеимон (Мельник).
Богослужебные песнопения на английском языке выполнял преподаватель иеромонах Митрофан (Божко).
Священнослужители в разные годы изучали английский язык в университете Босе (Швейцария).
Как сообщалось ранее, Киевская духовная академия и семинария начала онлайн - прием документов для поступления на дневное и заочное отделения на 2020-2021 учебный год.
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