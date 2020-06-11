также в разделеРелигия
Серафимо-Дивеевский монастырь открыли после карантина 9
В Мукачево УПЦ проводит детский арт-фестиваль 7
В Мелитополе традиционный крестный ход УПЦ ко Дню Святого духа заменили автопробегом 10
Вышел документальный фильм о самой старой православной церкви Винницы 17
В Православной Церкви почтили память патриарха Алексия II в 30-ю годовщину его интронизации 18
Митрополит Антоний назвал необходимое условие для достижения духовного совершенства 42
В Запорожье за период донорского проекта священники и верующие УПЦ сдали более 2 тонн крови для больных детей 10
Архиерей УПЦ объяснил, что поможет улучшить отношения в семье после выхода из карантина 8
Запорожский митрополит рассказал о том, как заслужить покровительство святых 7
В сети появился цикл видео, посвященных толкованию Евангелия 26
В Запорожской епархии УПЦ воскресные школы на карантине организовывают велопрогулки и квесты на свежем воздухе 27
На Буковине священники УПЦ совершили крестный ход длиной в 200 км с иконой Иоанна Предтечи 15
В белорусском монастыре отметили 110-летие возращения мощей преподобной Евфросинии Полоцкой 16
Духовник КДАиС объяснил, что является одной из главных причин кризисов в обществе 10
На Киевщине парафии УПЦ помогают многодетным семьям продуктами и канцелярией 64
В духовных школах УПЦ началась вступительная кампания 16
Митрополит Антоний рассказал о том, какие современные угрозы существуют для Церкви 12
В Одесской области мужчина похитил золотые украшения из киота иконы в храме 10

В Киевской духовной академии в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери впервые была отслужена Божественная литургия на английском языке.

Фото: КДАиС

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт kdais.kiev.ua.

Богослужение совершил преподаватель иеромонах Пантелеимон (Мельник).

Богослужебные песнопения на английском языке выполнял преподаватель иеромонах Митрофан (Божко).

Священнослужители в разные годы изучали английский язык в университете Босе (Швейцария).

Как сообщалось ранее, Киевская духовная академия и семинария начала онлайн - прием документов для поступления на дневное и заочное отделения на 2020-2021 учебный год.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги