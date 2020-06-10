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Европейская комиссия будет рекомендовать государствам-членам ЕС начать открывать свои внешние границы для путешественников из-за пределов блока с 1 июля.

Об этом заявил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AFP.

Решение об ослаблении ограничений, введенных для замедления распространения коронавируса, остается за национальными столицами, но Боррель сказал, что Брюссель на этой неделе предложит «постепенную и частичную отмену» запретов.

Государства-члены начали ослаблять временные ограничения на пересечение границ внутри блока, но высказались за продолжение ограничений на въезд граждан третьих стран после 15 июня.

В минувшие выходные министры внутренних дел 27 государств-членов договорились координировать постепенное восстановление приема туристов из-за пределов Шенгенской зоны, Британии и ЕС.

Но еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила на прошлой неделе, что не все страны согласились с условиями для повторного открытия границ, причем некоторые из них спешат больше других.
ForUm

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