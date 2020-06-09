В Киеве задержан проректор по международным связям одного из столичных университетов при получении неправомерной выгоды в сумме 224 тыс. гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Согласно материалам следствия, проректор требовал указанные средства за содействие в получении документов для въезда на территорию Украины 8 иностранцам путем оформления приглашений на учебу.

Задержание мужчины состоялось в помещении университета непосредственно после получения им указанной суммы средств.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия и решаются вопросы сообщение о подозрении и избрании задержанному меры пресечения.