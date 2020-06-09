В первую неделю июня в Украине зарегистрировались более 7200 новых физлиц-предпринимателей, что больше, чем до введения карантина 12 марта.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой онлайн-платформу для работы с открытыми данными OpenDataBot.

«До 12 марта еженедельно в Украине регистрировалось около 5 тысяч предпринимателей. За два месяца количество новых регистраций упало почти втрое. 26 апреля зарегистрировалось всего полторы тысячи предпринимателей. На этой неделе количество вновь зарегистрированных ФОПов достигло докарантинних показателей - в Украине было зарегистрировано 7269 предпринимателей», - говорится в сообщении.

Также за первую неделю июня в Украине появилось 1119 новых компаний. При этом до карантина в стране еженедельно регистрировалось около тысячи компаний, а уже через две недели после его введения (26 марта) зарегистрировалось только 435 новых компаний.